Тайсон роздасть автографи в центрі Києва

21 жовтня проходитиме автограф-сесія капітана гірників Тайсона.

Зустріч відбудеться в київському ЦУМі в останні дні роботи фотовиставки, присвяченої історії виступів Шахтаря в Лізі чемпіонів. Початок о 16:00.

Приглашаем болельщиков на автограф-сессию с Тайсоном!



Ждем вас в воскресенье, 21 октября, в 16:00 на седьмом этаже ЦУМа в Киеве, где проходят последние дни работы фотовыставки "Шахтер" в Лиге чемпионов".https://t.co/NipLfW1bHB pic.twitter.com/T4WIDD41hm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 18 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, у вересні відбувся аналогічний захід за участю Марлоса. 11-й номер "гірників" понад півтори години підписував картки та фотографувався з уболівальниками.

Раніше, Шахтар оприлюднив фінансовий звіт клубу за минулий сезон.

Джерело - Шахтар.