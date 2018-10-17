Шахтар продав майже всі квитки на матч з Мансіті

На гру Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті продали майже всі квитки.

Про це повідомляється на сторінці гірників у Twitter.

"За 6 днів до суперматчу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів у продажу залишається всього 5 тисяч квитків!", — йдеться у повідомленні.

За 6 дней до суперматча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в продаже остается всего 5 тысяч билетов!



Билеты, в том числе на центральные места в #SkyUp Club, еще доступны.



Купить онлайн: https://t.co/jm1c9JLPaX pic.twitter.com/IRFtwBb9pm — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 17 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, стадіон Металіст вміщає 38 633 місця.

Шахтар з Манчестер Сіті зіграє 23 жовтня о 22:00.

Раніше на стадіоні Металіст був аншлаг на грі Україна - Чехія.

Джерело - Чемпіон.