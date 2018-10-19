Марадоні терміново потрібна операція

Легендарному аргентинському нападнику Дієго Армандо Марадоні потрібне протезування колін.

Про це повідомив колумбійський хірург Херман Очоа.

"Дієго потрібно терміново протезувати коліна. Найближчим часом необхідно прийняти рішення про заміну колінного суглобу.

У Дієго прогресуючий артрит в обох колінах. Хрящі зовсім стерлися, і кістки труться одна об одну. Це завдає Марадоні сильного білю. Йому потрібно лягти на операцію і поставити протези. Якщо не зробити операцію зараз, далі стане тільки гірше", – сказав Очоа.