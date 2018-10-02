Марадона порекомендував Мессі не грати за збірну

На думку Марадони, Ліонеля Мессі завжди звинувачують у невдачах національної команди.

Про це сказав сам легендарний футболіст.

"Я б порадив йому більше не грати за збірну. Юнацька збірна Аргентини програє – винен Мессі. Расінг зустрічається в чемпіонаті з Бокою Хуніорс – знову винен Мессі. Його звинувачують завжди і у всьому.

Я б рекомендував йому не повертатися. Подивимося, як вони впораються без нього", – сказав Марадона.