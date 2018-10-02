Марадона порекомендував Мессі не грати за збірну

На думку Марадони, Ліонеля Мессі завжди звинувачують у невдачах національної команди.
Про це сказав сам легендарний футболіст.
"Я б порадив йому більше не грати за збірну. Юнацька збірна Аргентини програє – винен Мессі. Расінг зустрічається в чемпіонаті з Бокою Хуніорс – знову винен Мессі. Його звинувачують завжди і у всьому.
Я б рекомендував йому не повертатися. Подивимося, як вони впораються без нього", – сказав Марадона.
Нагадаємо, у ФІФА висловили обурення відсутністю Мессі на церемонії нагородження найкращих футболістів 2018 року.
Раніше, Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю матчів у Ла-Лізі серед іноземців.
Джерело - football24.