Ще один гравець МЮ хоче піти з клубу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не виключає можливості покинути клуб.

Про це повідомляє Xsport.

Чилієць грає за команду з зими, однак в Англійській Прем'єр-лізі відзначився лише раз.

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Також у Санчеса не найкращі стосунки з тренером Жозе Моурінью.

Як повідомляє Daily Mail Алексіс хоче залишити Англію і спробувати себе в іншому чемпіонаті.

Також з МЮ може піти Поль Погба

Натомсть Мессі хоче бачити Погба в Барселоні.

Джерело - Xsport.