Ще один гравець МЮ хоче піти з клубу

Півзахисник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес не виключає можливості покинути клуб.
Про це повідомляє Xsport.
Чилієць грає за команду з зими, однак в Англійській Прем'єр-лізі відзначився лише раз.
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Також у Санчеса не найкращі стосунки з тренером Жозе Моурінью.
Як повідомляє Daily Mail Алексіс хоче залишити Англію і спробувати себе в іншому чемпіонаті.
Також з МЮ може піти Поль Погба
Натомсть Мессі хоче бачити Погба в Барселоні.
Джерело - Xsport.