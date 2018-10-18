Мессі хоче бачити Погба в Барселоні

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба має великі шанси перейти в Барселону.

Про це повідомляє Daily Mail.

Бачити француза в команді особисто хоче капітан блаугранас Ліонель Мессі.

Майбутнє хавбека на Олд Траффорд під питанням через конфлікт з головним тренером команди Жозе Моурінью.

Окрім Мессі переходу бажають Самюель Умтіті, Жерар Піке та наставник іспанців Ернесто Вальверде.

Нагадаємо, Модрич не хоче грати з Мессі в одній команді.

Також, Мессі відмовився від неймовірної зарплати у Манчестер Сіті.

Джерело - football24.ua.