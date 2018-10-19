Форварда Реала підозрюють у викраденні людини

Колишній агент форварда Реала Каріма Бензема звинувачує гравця і його близьких у спробі викрадення. Інцидент стався 7 жовтня, коли нападник перебував у Парижі під час матчу ПСЖ - Ліон.

Про це повідомляє Спортарена з посиланням на L'Equipe.

Екс-агент Бензема вже подав позов проти футболіста. Він стверджує, що напад з боку Каріма відбувався за присутності його водія.

Мотивом злочину стали розбіжності між ним і Бензема, які відбулися в липні. Мова йде про 50 тисяч євро, які агент мав привезти з Марокко йому до Франції.

За версією агента, гроші він не привіз тому, що цю суму конфіскували прикордонники. А ось Бензема вважає, що ці гроші агент просто приховав у себе.

Наразі розслідування у цій справі триває. Адвокат Бензема заперечує причетність свого клієнта до подібного.

Це не перший випадок, коли форварда звинувачують у порушенні закону. Раніше повідомлялося, що проти Каріма було відновлено справу про шантаж щодо колишнього партнера по збірній Матьє Вальбуена.

Нагадаємо, Бензема травмувався. Також гравець претендує на Золотий м'яч.

Джерело - Спортарена.