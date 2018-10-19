Суркіс Хацкевичу: ви взяли на себе непростий тягар та відповідальність

Президент Динамо Ігор Суркіс поздоровив головного тренера команди Олександра Хацкевича з днем народження.

Його слова цитує офіційний сайт Динамо.

"Цей день — добра нагода згадати початок нашої спільної роботи у футбольному клубі Динамо. З першого дня Вашого перебування в команді було зрозуміло – Динамо підсилилося футболістом, який має не лише видатні футбольні здібності, а й володіє міцним характером, здатністю повести команду за собою, взяти на себе гру у вирішальний момент поєдинку, вселити у товаришів по команді впевненість у власних силах! Ваше ім’я назавжди вписане в історію київського Динамо. Справа не лише у семи чемпіонських титулах, здобутих Вами разом із командою. Ви були серед тих динамівців, які під керівництвом Валерія Лобановського відродили міжнародний авторитет нашого клубу!", — сказав Ігор Суркіс.