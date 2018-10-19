Суркіс Хацкевичу: ви взяли на себе непростий тягар та відповідальність

Президент Динамо Ігор Суркіс поздоровив головного тренера команди Олександра Хацкевича з днем народження.
Його слова цитує офіційний сайт Динамо.
"Цей день — добра нагода згадати початок нашої спільної роботи у футбольному клубі Динамо. З першого дня Вашого перебування в команді було зрозуміло – Динамо підсилилося футболістом, який має не лише видатні футбольні здібності, а й володіє міцним характером, здатністю повести команду за собою, взяти на себе гру у вирішальний момент поєдинку, вселити у товаришів по команді впевненість у власних силах! Ваше ім’я назавжди вписане в історію київського Динамо. Справа не лише у семи чемпіонських титулах, здобутих Вами разом із командою. Ви були серед тих динамівців, які під керівництвом Валерія Лобановського відродили міжнародний авторитет нашого клубу!", — сказав Ігор Суркіс.
Виокремив президент команди й сучасний етап кар'єри Хацкевича-тренера.
"Продовжуючи свою динамівську кар’єру як тренер, ви віддаєте всі Ваші знання та досвід заради побудови насправді сильного та конкурентоздатного Динамо. Ви взяли на себе непростий тягар та велику відповідальність. Своєю невтомною працею та впевненістю в кінцевому успіху ви надихаєте не лише футболістів, а й усіх, хто причетний до Динамо, усіх, хто бажає команді нових перемог", — наголосив президент клубу.
Нагадаємо, у екс-гравця Днамо виявили проблеми із серцем.
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Джерело - Динамо.