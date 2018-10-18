У екс-гравця Динамо виявили проблеми з серцем

У дворазового чемпіона СРСР, чемпіона світу та Європи серед молодіжних команд, екс-гравця збірної СРСР Віктора Каплуна діагностували проблеми із серцем.

Про це повідомляє 1927.kiev.ua

Колишній гравець Динамо та Металіста, який у травні відзначив своє 60-річчя, звертається до громадськості з проханням допомогти зібрати необхідні кошти у розмірі понад 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, днями пішов з життя легендарний тренере Динамо Олег Базилевич.

У нього була хвороба Паркінсона.

Джерело - 1927.kiev.ua.