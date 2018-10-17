Маркевич розповів, коли очолить Динамо

Мирон Маркевич заявив, що готовий очолити київське Динамо, але за умови зміни керівництва.

Про це повідомляє footballgazeta.com.

"У Харкові я можу тренувати лише одну команду. Що стосується киян, то Динамо є Динамо, але з нинішнім керівництвом - точно ні", - заявив Маркевич.

Також, Мирон Богданович додав, що хоче повернутися до тренерської роботи.

"Мені продовжили контракт ще на рік. Я залишаюся головою комітету національних збірних. Але скажу відверто - хочеться повернутися до тренерської діяльності".

Нагадаємо, Маркевич дав оцінку матчу Шахтар - Зоря.

Джерело - footballgazeta.com.