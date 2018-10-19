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Мессі віддав 2,6 мільйона на благодійність

Сьогодні 09:06 334 0
Мессі віддав 2,6 мільйона на благодійність

Благодійний фонд нападника Барселони Ліонеля Мессі і фонд SNF виділили 2,6 мільйона євро на будівництво відділення дитячого онкологічного центру.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Завдяки Мессі вдалося зібрати потрібну суму для будівництва лікарні — 30 мільйонів євро. Водночас аргентинець був присутній під час закладання першого каменя у фундамент майбутньої будівлі дитячого онкологічного центру.

Нагадаємо, 31-річний нападник став найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в вересні.

Також Мессі хоче бачити Погба у Барселоні.

Джерело - Барселона.

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