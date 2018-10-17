Визначився найкращий гравець Ла-Ліги у вересні. ФОТО

Іспанська Ла Ліга назвала найкращого гравця вересня.

Інформацію про переможця розмістили на офіційній сторінці чемпіонату в Twitter.

Найкращим гравцем місяця став зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі. У вересні аргентинець взяв участь у 5-ти матчах першості, забив 3 голи та віддав 4 гольові передачі.

Нагадаємо, Модрич не хоче грати з Мессі в одній команді.

Також, Мессі відмовився від неймовірної зарплати у Манчестер Сіті.

Джерело - Чемпіон.