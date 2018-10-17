Визначився найкращий гравець Ла-Ліги у вересні. ФОТО

Іспанська Ла Ліга назвала найкращого гравця вересня.
Інформацію про переможця розмістили на офіційній сторінці чемпіонату в Twitter.
Найкращим гравцем місяця став зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі. У вересні аргентинець взяв участь у 5-ти матчах першості, забив 3 голи та віддав 4 гольові передачі.
Leo Messi, Mejor Jugador de #LaLigaSantander en septiembre. https://t.co/h3CUzG711V pic.twitter.com/EzXC7iSMsJ— LaLiga (@LaLiga) 17 октября 2018 г.
Нагадаємо, Модрич не хоче грати з Мессі в одній команді.
Також, Мессі відмовився від неймовірної зарплати у Манчестер Сіті.
Джерело - Чемпіон.