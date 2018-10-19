ПСЖ отримав штраф від УЄФА

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення за підсумками розслідування матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між ПСЖ і Црвеною Звездою.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
УЄФА виніс попередження наставнику французької команди Томасу Тухелю і оштрафував клуб на 20 тисяч євро за затримку початку матчу.
Також УЄФА проведе розслідування щодо фанатів ПСЖ і Црвени Звезди, яких звинувачують у неналежній поведінці.
Раніше повідомлялося, що французька поліція почала розслідування про договірний характер матчу Ліги чемпіонів ПСЖ — Црвена Звезда. Клуби відкинули всі звинувачення.
Джерело - УЄФА.