ПСЖ отримав штраф від УЄФА

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс рішення за підсумками розслідування матчу другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між ПСЖ і Црвеною Звездою.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА виніс попередження наставнику французької команди Томасу Тухелю і оштрафував клуб на 20 тисяч євро за затримку початку матчу.

Також УЄФА проведе розслідування щодо фанатів ПСЖ і Црвени Звезди, яких звинувачують у неналежній поведінці.

Раніше повідомлялося, що французька поліція почала розслідування про договірний характер матчу Ліги чемпіонів ПСЖ — Црвена Звезда. Клуби відкинули всі звинувачення.

Джерело - УЄФА.