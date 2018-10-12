Сербський клуб виступив із заявою, щодо підозри у договірному матчі

Клуб Црвена Звезда відреагував на звинувачення щодо проведення договірного матчу в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з ПСЖ.

"Заяви в цій статті завдають серйозної шкоди нашому іміджу і репутації клубу. У світі сучасних технологій такий випадок неможливо, щоб не можна було перевірити. Сподіваємося, правда про цей інцидент стане відомою якнайшвидше, щоб зняти підозри щодо участі представників у нечесній діяльності", — йдеться в заяві клубу.

Раніше L'Equipe повідомив про наявність в УЄФА інформації, що один з представників сербського клубу поставив в різних букмекерських конторах 5 мільйонів євро на поразку власної команди з різницею в 5 м'ячів.

Зазначимо, матч ПСЖ — Црвена Звезда закінчився з рахунком 6:1.

Джерело - L'Equipe.