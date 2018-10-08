Реал втратив основного нападника

Нападниик Реала Карім Бензема отримав травму в матчі 8-го туру Ла-Ліги проти Алавеса і був замінений вже після перерви. Медобстеження виявило у француза пошкодження підколінного сухожилля.

Про це повідомляє прес-служба "вершкових".

Терміни відновлення не уточнюються, проте зазвичай при таких травмах повертаються до гри не раніше, ніж за 2 тижні.

Крім Бензема, проблеми зі здоров'ям мають також Марсело, Іско та Дані Карвахаль.

Бензема навряд чи встигне відновитися до найближчого матчу Реала проти Леванте 20 жовтня, однак буде готовий на поєдинок проти Барселони, який пройде 28 жовтня і може вирішити майбутнє наставника Реала Хулена Лопетегі

Джерело - ua-football.