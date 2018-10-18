Олімпік може переїхати в Білу Церкву

Президент Олімпіка Владислав Гельзін заявив, що у нього була зустріч з мером Білої Церкви щодо можливого переїзду клубу в місто з київської області.

Про це він заявив у ефірі програми Вацко Live:

"Ми нещодавно зустрічалися з мером Білої Церкви, який дуже хоче, щоб там був великий футбол. Вони ведуть переговори про те, щоб з бюджету їм допомагали з будівництвом і реконструкцією їхнього стадіону. Але це все можливо лише протягом року-двох. Ми розмірковували і про Бориспіль, але там плачевна ситуація. Вболівальники підходили, фотографувалися і просили там грати, обіцяли створити фан-клуб", — говорить президент Олімпіка.

Нині донеччани проводять свої домашні матчі на стадіоні Динамо імені Лобановського.

Нагадаємо, Гельзін розповів чому команда поки не їде з Києва.

Тим часом олімпійці підписали екс-гравця Шахтаря

Джерело - Вацко Live.