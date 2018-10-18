Гельзін: добре, що Динамо дає стадіон

Президент Олімпіка Владислав Гельзін пояснив, чому команда не переїжджає з Києва в інше місто.

Про це він розповів у передачі Вацко Live.

"Шукали інше місто, але як можна його швидко знайти? Ми переїхали до Києва, домовилися грати на Баннікова, і перший рік себе упорядкували. Були всі умови, щоб далі дотримуватися тренувального процесу за всіма нормами. Переїжджали в Суми, але поле стадіону не підходить. Треба робити реконструкцію, бази немає. У всіх містах, куди нас запрошують, є бажання керівників міста. Але вимоги до інфраструктури міст не відповідають вимогам УПЛ. Тому вирішили залишитися в Києві. Добре, що Динамо йде на зустріч, дає стадіон. Ми самі хотіли виїхати з Києва. Хотіли навіть в Бориспіль, тому що він знаходиться поруч з Києвом. Втім, стадіон не дозволяє виступати в УПЛ. Треба робити велику реконструкцію", — сказав Гельзін.