Партнером Ярмоленка може стати чемпіон світу

Лондонський Вест Гем перебуває у пошуках нападника.

Про це повідомляє Mirror.

Однією з головних цілей молотобійців став форвард Челсі Олів’є Жиру. До закінчення контракту француза з аристократами залишається менше року, тож у Вест Гемі сподіваються, що їм не складе труднощів здійснити трансфер.

Відзначимо, що клуб уже намагався підписати Жиру до переходу гравця з Арсенала до Челсі, однак отримав миттєву відмову.

Нагадаємо, у 8 турі АПЛ Вест Гем у гостях програв Брайтону з рахунком 0:1.

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Гему та отримав одну з найнижчих оцінок у команді.

Джерело - ua-football.