Партнером Ярмоленка може стати чемпіон світу

Лондонський Вест Гем перебуває у пошуках нападника.
Про це повідомляє Mirror.
Однією з головних цілей молотобійців став форвард Челсі Олів’є Жиру. До закінчення контракту француза з аристократами залишається менше року, тож у Вест Гемі сподіваються, що їм не складе труднощів здійснити трансфер.
Відзначимо, що клуб уже намагався підписати Жиру до переходу гравця з Арсенала до Челсі, однак отримав миттєву відмову.
Нагадаємо, у 8 турі АПЛ Вест Гем у гостях програв Брайтону з рахунком 0:1.
Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Вест Гему та отримав одну з найнижчих оцінок у команді.
Джерело - ua-football.