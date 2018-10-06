Ярмоленко отримав одну з найнижчих оцінок у команді. ФОТО

Вест Гем у стартовому поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на виїзді поступився Брайтону.

Після триматчевої серії без поразок молотобійці мінімально поступилися Брайтону. Андрій Ярмоленко, як і в попередніх трьох матчах Англійської Прем'єр-ліги, почав гру в стартовому складі. Втім проявити себе з кращого боку не зумів. Українця замінили на 70-й хвилині на екс-гравця львівських Карпат і київського Динамо Лукаса Переса.

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За інформацією статистичного порталу Whoscored, Андрій Ярмоленко завдав за гру 2 удари, виграв одну верхову дуель, провів один вдалий підкат. Ярмоленко віддавав передачі з точністю 83%. За гру Андрій отримав оцінку — 6.2 бали. Це одна з найнижчих у команді. Втім, увесь Вест Гем виступив не найкращим чином, і ніхто з гравців не отримав оцінку вищу за 6.8 бала.

Нагадаємо, Ярмоленко вболіватиме за Конора Мак-Грегора.

Джерело - Чемпіон.