Вест Гем з Ярмоленком у складі поступився Брайтону. ВІДЕО

В Англійській Прем'єр-лізі стартував восьмий тур. Розпочався він матчем між Брайтоном та Вест Гемом.
У складі лондонців вийшов і Андрій Ярмоленко. Його замінили на 70-ій хвилині.
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Загалом Брайтон забив ще в середині першого тайму. І саме цей гол у виконанні Мюррея вирішив долю матчу.
Чемпіонат Англії
Англійська Прем'єр-ліга
8 тур
5 жовтня
Брайтон — Вест Гем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 25 Мюррей.
Нагадаємо, Ярмоленко розказав за кого вболіватиме у двобої Мак-Грегор — Нурмагомедов.
Джерело - Чемпіон.