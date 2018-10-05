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Вест Гем з Ярмоленком у складі поступився Брайтону. ВІДЕО

Вчора 23:58 271 0
Вест Гем з Ярмоленком у складі поступився Брайтону. ВІДЕО

В Англійській Прем'єр-лізі стартував восьмий тур. Розпочався він матчем між Брайтоном та Вест Гемом.

У складі лондонців вийшов і Андрій Ярмоленко. Його замінили на 70-ій хвилині.

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Загалом Брайтон забив ще в середині першого тайму. І саме цей гол у виконанні Мюррея вирішив долю матчу.

Чемпіонат Англії

Англійська Прем'єр-ліга

8 тур

5 жовтня

Брайтон — Вест Гем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 25 Мюррей.

Нагадаємо, Ярмоленко розказав за кого вболіватиме у двобої Мак-Грегор — Нурмагомедов.

 

Джерело - Чемпіон.

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