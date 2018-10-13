Мессі відмовився від неймовірної зарплати у Манчестер Сіті

Ліонель Мессі відмовився переходити до Манчестер Сіті, попри втричі більшу, ніж у Барселоні, зарплату.

Про це заявив президент Манчестер Сіті Хальдон аль Мубарак, повідомляє Goal.com.

"Ми просили Пепа Гвардіолу поговорити з ним. Ми пропонували Мессі зарплату втричі більшу, ніж у Барселоні. Він відмовив", - сказав Хальдон аль Мубарак.

За неофіційною інформацією, Мессі за новим контрактом отримує у Барселоні 104 млн євро на рік.

Нагадаємо, Марадона порадив Мессі не грати за збірну Аргентини.

Раніше, Мессі побив черговий рекорд у Ла Лізі.

Джерело - Goal.com.