Мессі відмовився від неймовірної зарплати у Манчестер Сіті

Ліонель Мессі відмовився переходити до Манчестер Сіті, попри втричі більшу, ніж у Барселоні, зарплату.
Про це заявив президент Манчестер Сіті Хальдон аль Мубарак, повідомляє Goal.com.
"Ми просили Пепа Гвардіолу поговорити з ним. Ми пропонували Мессі зарплату втричі більшу, ніж у Барселоні. Він відмовив", - сказав Хальдон аль Мубарак.
За неофіційною інформацією, Мессі за новим контрактом отримує у Барселоні 104 млн євро на рік.
Нагадаємо, Марадона порадив Мессі не грати за збірну Аргентини.
Раніше, Мессі побив черговий рекорд у Ла Лізі.
Джерело - Goal.com.