Модрич не хоче грати з Мессі в одній команді

Найкращий футболіст світу Лука Модрич заявив, що не хотів бі грати з ліонелем мессі у одній команді.

Про це повідомляє Fourfourtwo.com.

"Разом із Роналду ми провели шість чудових років в Мадриді та міцно здружилися. Тепер він залишив Реал, але ми продовжуємо листування і, як і раніше, підтримуємо добрі стосунки. Мессі? Очевидно, він один із найкращих гравців в історії футболу, але я ніколи не буду грати разом із ним", – сказав Модрич.