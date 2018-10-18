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Руні забив 10-й гол у МЛС. ВІДЕО

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Руні забив 10-й гол у МЛС. ВІДЕО

Нападник Ді Сі Юнайтед Вейн Руні приніс своїй команді перемогу в матчі з Торонто (1:0).

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

На 18-й хвилині 32-річний форвард вразив ворота суперника вишуканим дальнім ударом зі штрафного. Цей м’яч став для англійця 10-м в МЛС.

Безпрограшна серія Ді Сі Юнайтед триває вже 8 матчів. Клуб після 32 турів розташувався на 6-й позиції Східної конференції.

Нагадаємо, Руні зступився за Моурінью.

Раніше Руні оформив дубль.

Джерело - twitter.com/MLS.

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