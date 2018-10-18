Руні забив 10-й гол у МЛС. ВІДЕО

Нападник Ді Сі Юнайтед Вейн Руні приніс своїй команді перемогу в матчі з Торонто (1:0).
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
На 18-й хвилині 32-річний форвард вразив ворота суперника вишуканим дальнім ударом зі штрафного. Цей м’яч став для англійця 10-м в МЛС.
Безпрограшна серія Ді Сі Юнайтед триває вже 8 матчів. Клуб після 32 турів розташувався на 6-й позиції Східної конференції.
Wayne. Freaking. Rooney. 😱— Major League Soccer (@MLS) 17 жовтня 2018 р.
From waayyyyyyyy downtown! #DCvTOR https://t.co/jbJKAr0Ya9
Нагадаємо, Руні зступився за Моурінью.
Джерело - twitter.com/MLS.