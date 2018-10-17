Мілан підписав "нового Роналдінью"

Генеральний менеджер бразильського Фламенго Бруно Шпиндель підтвердив інформацію про те, що Мілан підписав контракт з атакуючим півзахисником Лукасом Пакетою.

Про це повідомляє terrikon.com.

Повідомляється, що Мілан заплатить за гравця 35 мільйонів євро, а Бруно Шпиндель запевнив "россонері", що клуб виконає свою частину угоди.

"Рішення було хорошим для Фламенго. Це зміцнить наші стратегічні відносини. Нам більше не потрібно чекати. Якщо це добре для клубу, тоді ви повинні це зробити. Фламенго хотів зберегти Пакету довше і подовжити контракт, але його мрія - грати в Європі", - цитує Шпинделя Pianeta Milan.