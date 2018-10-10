Шевченко: Мілан Гаттузо знайшов свій стиль

Головний тренер збірної України, Андрій Шевченко сказав, що Мілан зможе повернутися на топ рівень під керівництвом Дженнаро Гаттузо.

Про це повідомляє sport.ua.

"Чи зможе Гаттузо знову зробити Мілан великим? Чому ні? Ріно - це не тільки характер. Він виявився тренером, який знає, як урізноманітнити гру команди. Я в захваті від Мілана, команда нарешті знайшла свій стиль. Серйозність і професіоналізм цього Мілану змушують мене їм пишатися. Мілан повинен працювати, і він повернеться на вершину ", - вважає Шевченко.