Двоє українців потрапили до команди туру Ліги Націй

Андрій П'ятов та Руслан Маліновський потрапили до команди туру дивізіону B в Лізі Націй.
Авторитетне видання Whoscored оприлюднило команду туру у своєму Twitter.
Найкращим голкіпером туру виявився капітан збірної України Андрій П'ятов, з оцінкою 7.76.
Руслан Маліновський також потрапив до 11-и найкращих, з балом 7.56.
5⃣ 🇧🇦— WhoScored.com (@WhoScored) October 17, 2018
2⃣ 🇷🇺 🇺🇦 🏴
Bosnia-Herzegovia dominate our League B team of the week pic.twitter.com/w88AmNqpBF
Нагадаємо, ФФУ отримає кругленьку суму за перемогу України в групі В1 Ліги Націй.
Також, П'ятова визнали найкращим гравцем матчу Україна - Чехія.
Джерело - Чемпіон.