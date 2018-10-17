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Двоє українців потрапили до команди туру Ліги Націй

Сьогодні 20:14 526 0
Двоє українців потрапили до команди туру Ліги Націй

Андрій П'ятов та Руслан Маліновський потрапили до команди туру дивізіону B в Лізі Націй.

Авторитетне видання Whoscored оприлюднило команду туру у своєму Twitter.

Найкращим голкіпером туру виявився капітан збірної України Андрій П'ятов, з оцінкою 7.76.

Руслан Маліновський також потрапив до 11-и найкращих, з балом 7.56.

Нагадаємо, ФФУ отримає кругленьку суму за перемогу України в групі В1 Ліги Націй.

Також, П'ятова визнали найкращим гравцем матчу Україна - Чехія.

Джерело - Чемпіон.

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