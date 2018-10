Двоє українців потрапили до команди туру Ліги Націй

Андрій П'ятов та Руслан Маліновський потрапили до команди туру дивізіону B в Лізі Націй.

Авторитетне видання Whoscored оприлюднило команду туру у своєму Twitter.

Найкращим голкіпером туру виявився капітан збірної України Андрій П'ятов, з оцінкою 7.76.

Руслан Маліновський також потрапив до 11-и найкращих, з балом 7.56.

