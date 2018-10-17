ФФУ отримає кругленьку суму за перемогу України в групі В1 Ліги Націй

Федерація футболу України отримає за перемогу збірної України в групі Ліги Націй підвищені призові від УЄФА.

Раніше для учасників груп в дивізіоні В встановили ​​суму 1 мільйон євро за участь, а також переможцю групи виплачували б ще 1 мільйон.

Тепер учасникам груп виплатять 1,5 млн євро, а переможцю - ще 1,5.

Таким чином, Федерація футболу України отримає за перемогу збірної України в групі В1 3 млн євро.

Також переможець Ліги націй отримає 6 млн євро, фіналіст - 4,5 млн, збірна, яка посіла 3-е місце — 3,5 млн, 4-е місце — 2,5 млн.

Рішення про збільшення виплат і призових ухвалив Виконавчий комітет УЄФА.

Нагадаємо, Україна переграла Чехію.

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Джерело - УЄФА.