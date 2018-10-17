П'ятов — найкращий гравець матчу Україна — Чехія

Воротар збірної України Андрій П'ятов отримав найвищу оцінку за матч 3-го туру Ліги націй проти Чехії.

Дії голкіпера за версією порталу Whoscored оцінили в 7.8 бала. Це найкращий показник серед всіх гравців матчу.

Другу оцінку в матчі отримав автор забитого гола Руслан Маліновський — 7.6.

Марлос отримав оцінку 7.3 — третя в матчі.

Серед гравців збірної Чехії найвища оцінка у півзахисника Давида Павелки — 7.0.

Нагадаємо, Україна завдяки голу Маліновського переграла Чехію.

А Коноплянка побив досягнення Реброва.

Джерело - Чемпіон.