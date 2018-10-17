Лідер Баварії може перейти в Ювентус

Ювентус може придбати лідера Баварії Хамеса Родрігеса.

Про це повідомляє xsport.ua.

Спортивний директор "бьянконері" Фабіо Паратічі сподівається скористатися своїми хорошими відносинами з агентом гравця Жорже Мендешем, для того щоб переманити колумбійця до Турину.

27-річний Родрігес перейшов до Баварії у 2017 році, за два сезони оренди баварці заплатили Реалу 13 мільйонів євро. Варто відзначити, що в угоді між клубами також прописана сума, за яку німецький гранд може викупити футболіста - це 42 мільйонів євро.

Нагадаємо, Хамес забив дивовижний гол у ворота США.

Також, у Баварії конфлікт гравців з головним тренером.

Джерело - xsport.ua.