Дивовижний гол Хамеса у ворота США. ВІДЕО

Національна команда Колумбії провела товариську зустріч зі збірною США. Матч видався досить результативним, колумбійці перемогли з рахунком 4:2.

Перший гол у матчі забив хавбек Баварії Хамес Родрігес неймовірним ударом. 27-річний футболіст, перебуваючи в кутку майданчика, послав м'яч у дальню дев'ятку воріт по фантастичній траєкторії.

Нагадаємо, що Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років.

Джерело - Чемпіон.

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