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Ярмоленко: Я люблю Україну всім серцем

Сьогодні 15:54 291 0
Ярмоленко: Я люблю Україну всім серцем

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відповів на заклик журналіста давати інтерв'ю українською мовою.

Його слова наводить dynamo.kiev.ua.

"Послухайте, кожен повинен розмовляти тією мовою, якою він хоче говорити.Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для мене не це, а те, що у серці. Важливо, щоб кожен любив свою країну у серці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім серцем, мені байдуже, хто і що говорить про мене та про те, якою мовою я спілкуюсь", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Несенюк розкритикував Ярмоленка за мову.

А раніше назвав Селезньова дворовим сцикуном.

Джерело - dynamo.kiev.ua.

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