Несенюк про Селезньова: він повів себе як типовий дворовий сцикун

Директор департаменту зі зв'язків зі ЗМІ київського Динамо Микола Несенюк жорство відреагував на слова Селезньова на адресу журналіста Андрія Шевченка.

Думками він поділився на своїй сторінці у Facebook.

"Не міг промовчати з приводу публікації Олександра Попова (далі – Шуріка) щодо образи, якої йому завдав Євген Селезньов (далі – Тунець). Як на мене, автор трохи невірно розставив наголоси у своїй статті. Спробую виправити колегу, якого добре знаю і поважаю за купу чеснот. Отож, насправді Тунець не ображав Шуріка – він жодного разу не назвав його імені чи прізвища. Не назвав не тому, що не знає – знає він добре, а тому що боїться! Так, дорогий Шуріку, він тебе боїться, бо не знає які у тебе можливості. Коротше, поводиться як типовий дворовий сцикун, який поза очі дуже сміливий, а коли що, то "дядєнька, ето я нє про вас", — написав Несенюк.