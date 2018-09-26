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Несенюк закликав Ярмоленка говорити українською

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Несенюк закликав Ярмоленка говорити українською

Директор департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк звернувся до вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка з приводу мови.

Звернення він написав на сторінці в соцмережі Facebook.

"Говори із британськими журналістами англійською, а з нашими - українською! Це ж так просто і природньо! Це потрібно не нам, це потрібно тобі! Потрібно твоїм синам Івану та Данилу, які будуть жити після нас у сильній, могутній та процвітаючій Україні", - написав Несенюк.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі

Водночас, Ярмоленко отримав за матч із Челсі найнижчу оцінку з гравців стартового складу Вест Гема

Джерело - facebook/Несенюк.

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