Несенюк закликав Ярмоленка говорити українською

Директор департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк звернувся до вінгера Вест Гема Андрія Ярмоленка з приводу мови.

Звернення він написав на сторінці в соцмережі Facebook.

"Говори із британськими журналістами англійською, а з нашими - українською! Це ж так просто і природньо! Це потрібно не нам, це потрібно тобі! Потрібно твоїм синам Івану та Данилу, які будуть жити після нас у сильній, могутній та процвітаючій Україні", - написав Несенюк.