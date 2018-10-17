Яремчук: На такому рівні потрібно реалізовувати моменти

Форвард збірної України Роман Яремчук прокоментував перемогу команди над збірною Чехією і сподівається, що надалі реалізовуватиме свої моменти.

Його слова наводить Xsport.

"Приємно відзначитися результативними діями, але я міг багато забити і не зробив цього. Потрібно працювати. Головне, що у мене є підтримка з боку тренерського штабу і хлопців. Можна не забити 1-2 рази, але не 4-5. На такому рівні потрібно реалізовувати моменти. Відсутність конкуренції? У нас багато нападників. Є Бесєдін, Кулач. Хто буде краще грати у своїх клубах, того і викликатимуть", — сказав Яремчук.