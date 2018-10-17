Маліновський: вийшла бельгійська атака

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував перемогу збірної України над чехами.

Думками він поділився в ефірі телеканалу Футбол.

"Була чудова підтримка, в кожній атаці нас гнали вперед. Дякую фанам, які прийшли підтримати. З приводу гри, ми створили вдосталь моментів. Високо пресингували, не давали їм розігрувати м'яч. Гол? Кричав Яремчуку, щоб скинув. Здорово потрапив. Сказали з Ромою, що вийшла бельгійська атака. Дякую Андрію Шевченку за довіру. Забив італійцям, забив сьогодні. Це додає впевненості в собі", — сказав Маліновський.