Шевченко: У Маліновського чудовий удар

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проаналізував гол Маліновського.
Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.
"М'яч, який забив Маліновський — класичний гол хорошого півзахисника. Він зайняв правильну позицію, створив для себе простір, отримав м'яч, правильно його обробив... У Руслана чудовий удар, але і вся команда діяла здорово, створивши для нього такий момент", — наголосив Шевченко.
Нагадаємо, Маліновський охрестив свій момент бельгійською атакою.
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Джерело - ФФУ.