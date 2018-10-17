Шевченко: У Маліновського чудовий удар

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проаналізував гол Маліновського.

Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.

"М'яч, який забив Маліновський — класичний гол хорошого півзахисника. Він зайняв правильну позицію, створив для себе простір, отримав м'яч, правильно його обробив... У Руслана чудовий удар, але і вся команда діяла здорово, створивши для нього такий момент", — наголосив Шевченко.