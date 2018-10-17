Порошенко вшанував пам'ять легендарного тренера Динамо

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття рідним та прихильникам Олега Базилевича.

Це він зробив на власній сторінці у Twitter.

"Україна втратила легендарного футболіста і тренера клубу "Динамо" - на 81-му році пішов з життя Олег Базилевич. Завдяки його таланту сотні тисяч хлопців грали в футбол та раділи перемогам улюбленої команди. Співчуття усім прихильникам майстерності Олега Петровича та його рідним", — написав Президент.

Україна втратила легендарного футболіста і тренера клубу «Динамо» - на 81-му році пішов з життя Олег Базилевич.



Завдяки його таланту сотні тисяч хлопців грали в футбол та раділи перемогам улюбленої команди. Співчуття усім прихильникам майстерності Олега Петровича та його рідним pic.twitter.com/Pcd16rypzd — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, на 81-у році обірвалося життя легендарного тренера Динамо Олега Базилевича.

Також висловився щодо втрати й президент Динамо Ігор Суркіс.

Джерело - Чемпіон.