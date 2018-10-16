Суркіс: Базилевич із Лобановським створив команду-мрію

Президент Динамо Ігор Сурекіс пригадав досягнення легендарного тренера Олега Базилевича, який сьогодні пішов з життя.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

За словами Суркіса, зараз залишилося не так багато тих, хто бачив Базилевича на футбольному полі. Набагато більше пам’ятають його тренерські досягнення.

"Олега Базилевич разом із Валерієм Лобановським створив у Києві команду-мрію, яка вперше серед команд нашої країни виграла у 1975-му європейський футбольний трофей. Те Динамо назавжди залишиться взірцем для наступних поколінь. Так само залишиться взірцем і один із його тренерів – Олег Петрович Базилевич", - сказав Суркіс.

Сьогодні на 81-му році життя помер легендарний тренер Динамо Олег Базилевич.

Матч Ліги Націй між Україною та Чехією розпочнеться з хвилини мовчання у пам’ять про Олега Базилевича.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.