Помер легендарний тренер Олег Базилевич

На 81-му році життя помер славетний тренер київського Динамо Олег Базилевич.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

Київському Динамо Базилевич присвятив одні з найкращих років кар'єри гравця та тренера. З 1957-го по 1965-й рік у якості нападника біло-синіх він провів 161 матч та забив 53 голи. Разом з Валерієм Лобановським очолював легендарне київське Динамо середини 1970-х.

Олег Базилевич виграв у 1961 році перші золоті медалі для київського Динамо у чемпіонатах СРСР. Як тренер ставав дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків 1975 та Суперкубка Європи, бронзовим призером Олімпійських ігор 1976-го року.

Нагадаємо, у Олега Базилевича була хвороба Паркінсона, а на його лікування було оголошено збір коштів.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.