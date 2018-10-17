Президент України привітав національну збірну з історичним досягненням. ФОТО

Президент України Петро Порошенко привітав національну збірну команду України з футболу з виходом до еліти європейського футболу.

Поздоровлення на адресу збірної він опублікував на власній сторінці у Twitter.

"Вітаю національну збірну з футболу з історичним досягненням - достроковим першим місцем в груповому турнірі Ліги націй та виходом до еліти європейського футболу! Доводимо, що українці здатні перемагати і на футбольних фронтах!", — написав Порошенко.

Вітаю національну збірну з футболу з історичним досягненням - достроковим першим місцем в груповому турнірі Ліги націй та виходом до еліти європейського футболу!



Доводимо, що українці здатні перемагати і на футбольних фронтах! pic.twitter.com/6eNiZMVwwu — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Україна перемогла Чехію в Лізі Націй.

Переглянути результати та відеоогляд матчів Ліги Націй можна на нашому сайті.

Також Коноплянка побив досягнення Реброва.

Джерело - Чемпіон.