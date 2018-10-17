Шевченко: Перемоги не даються нам легко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Чехією в Лізі націй.
Його слова наводить офіційний сайт Федерації футболу України.
"Команди в турнірі розподілені відповідно до їх рівнем. Якщо згадати перший матч з чехами і сьогоднішній, то вони були важкими. Перемоги не даються нам легко. Суперник виглядав добре, але ми переграли його у швидкості й перемогли заслужено", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, Україна перемогла Чехію. А Президент України привітав збірну з перемогою.
Також Коноплянка перевершив досягнення Реброва.
Джерело - ФФУ.