Коноплянка побив досягнення Реброва

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка вийшов у стартовому складі на гру проти Чехії в матчі Ліги націй.

Для Коноплянки цей поєдинок став 76 у футболці національної команди. Він обійшов Сергія Реброва за кількістю матчів. У колишнього форварда їх 75.

Таким чином, Коноплянка вийшов на 8 місце в рейтингу зіграних матчів за збірну України.

Варто зазначити, що лідер — Анатолій Тимощук. В його послужному списку 144 гри.

Нагадаємо, Україна переграла Чехію в Лізі Націй.

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Джерело - Чемпіон.