Результати останніх матчів четвертого туру Ліга Націй: відеоогляд

У Лізі Націй завершився четвертий тур.
До вашої уваги всі результати та відеоогляд ігор.
Ліга Націй УЄФА
4 тур
16 жовтня
Казахстан — Андорра 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 21 Сейдахмет, 2:0 — 39 Трисбек, 3:0 — 61 автогол Гомес, 4:0 — 74 Муртазаєв.
Вірменія — Македонія 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 12 Піззеллі, 2:0 — 67 Мовсіян, 3:0 — 81 Казарян, 4:0 — 90+4 Мхітарян.
Гібралтар — Ліхтенштейн 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 15 Салановіч, 1:1 — 61 Кабрера, 2:1 — 66 Чиполіна.
Ірландія — Уельс 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 58 Вілсон.
Норвегія — Болгарія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 31 Ельюнуссі.
Словенія — Кіпр 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 37 Папоуліс, 1:1 — 83 Скубиц.
Україна — Чехія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 43 Маліновський.
Франція — Німеччина 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 14 пенальті Кроос, 1:1 — 62 Грізманн, 2:1 — 80 пенальті Грізманн.
Нагадаємо, Бразилія у компенсований час переграла Аргентину.
А Модрич не хоче грати з Мессі в одній команді.
Джерело - Чемпіон.