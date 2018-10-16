Збірна України U-21 програла Нідерландам та не потрапила на Євро-2019

бірна України U-21 поступилася у вирішальному матчі відбору Євро-2019 команді Нідерландів.

Команді Олександра Головка у цій грі була потрібна виключно перемога. Але й вона не гарантувала українцям продовження боротьби, адже вони були залежними від результатів матчів у інших групах.

Збірна України пропустила вже на 2й-й хвилині, коли відзначився Джастін Клюйверт. Майже одразу після цього забив Рікайро Живкович, який на 78-й хвилині оформив дубль.

Нідерланди перемогли Україну з рахунком 3:0.

Відбір Євро-2019

Група 4

16 жовтня

Нідерланди U-21 - Україна U-21 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Клюйверт, 2:0 - 24 Живкович, 3:0 - 78 Живкович

Збірній України для того, щоб вийти з групи, необхідно було перемагати Нідерланди та розраховувати на сприятливі результати матчів у інших групах.

Нагадаємо, у попередньому матчі команда Олександра Головка перемогла на своєму полі Шотландію.

Джерело - Чемпіон.