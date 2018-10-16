Збірна України U-21 програла Нідерландам та не потрапила на Євро-2019

бірна України U-21 поступилася у вирішальному матчі відбору Євро-2019 команді Нідерландів.
Команді Олександра Головка у цій грі була потрібна виключно перемога. Але й вона не гарантувала українцям продовження боротьби, адже вони були залежними від результатів матчів у інших групах.
Збірна України пропустила вже на 2й-й хвилині, коли відзначився Джастін Клюйверт. Майже одразу після цього забив Рікайро Живкович, який на 78-й хвилині оформив дубль.
Нідерланди перемогли Україну з рахунком 3:0.
Відбір Євро-2019
Група 4
16 жовтня
Нідерланди U-21 - Україна U-21 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Клюйверт, 2:0 - 24 Живкович, 3:0 - 78 Живкович
Збірній України для того, щоб вийти з групи, необхідно було перемагати Нідерланди та розраховувати на сприятливі результати матчів у інших групах.
Нагадаємо, у попередньому матчі команда Олександра Головка перемогла на своєму полі Шотландію.
Джерело - Чемпіон.