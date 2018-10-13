Збірна України U-21 не зможе вийти на Євро-2019

Зовсім нещодавно молодіжна збірна України переграла однолітків з Шотландії, в рамках відбору до Євро-2019.

На жаль, ця перемога навряд чи допоможе нашій збірній вийти до групового етапу, адже нашим хлопцям просто не вистачає очок.

За новими правилами до основної частини турніру проходять 9 переможців груп, а також 4 найкращі команди, які посіли 2-е місце.

Важливим фактом є те що, зараховуються лише очки, які команди заробили, граючи проти перших 5-и суперників у групі.

Наразі в нашій групі останнє місце посідає Андора, однак нам було б вигідніше, щоб Латвія програла заключний матч і опустилася на останню сходинку, тоді до нашої скарбнички додасться 2 залікових пункта.

У таблиці команд, які посідають 2-е місце Україна посідає 7-му сходинку.

Для потрапляння на Євро-2019, нашим хлопцям потрібно вигравати в голландців та чекати поразки суперників у паралельних матчах.

Рейтинг команд, які посідають другі місця:

1. Греція U21 16

2. Швеція U21 14

3. Польща U21 7 13

4. Росія U21 7 13

5. Португалія U21 13

6. Словаччина U21 12

7. Україна U21 11

8. Норвегія U21 11

9. Словенія U21 11

Нагадаємо, збірна України U-19 програла Норвегії у відборі Євро-2019.

Джерело - Чемпіон.

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