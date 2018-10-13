Збірна України U-21 не зможе вийти на Євро-2019

Зовсім нещодавно молодіжна збірна України переграла однолітків з Шотландії, в рамках відбору до Євро-2019.
На жаль, ця перемога навряд чи допоможе нашій збірній вийти до групового етапу, адже нашим хлопцям просто не вистачає очок.
За новими правилами до основної частини турніру проходять 9 переможців груп, а також 4 найкращі команди, які посіли 2-е місце.
Важливим фактом є те що, зараховуються лише очки, які команди заробили, граючи проти перших 5-и суперників у групі.
Наразі в нашій групі останнє місце посідає Андора, однак нам було б вигідніше, щоб Латвія програла заключний матч і опустилася на останню сходинку, тоді до нашої скарбнички додасться 2 залікових пункта.
У таблиці команд, які посідають 2-е місце Україна посідає 7-му сходинку.
Для потрапляння на Євро-2019, нашим хлопцям потрібно вигравати в голландців та чекати поразки суперників у паралельних матчах.
Рейтинг команд, які посідають другі місця:
1. Греція U21 16
2. Швеція U21 14
3. Польща U21 7 13
4. Росія U21 7 13
5. Португалія U21 13
6. Словаччина U21 12
7. Україна U21 11
8. Норвегія U21 11
9. Словенія U21 11
Нагадаємо, збірна України U-19 програла Норвегії у відборі Євро-2019.
Джерело - Чемпіон.
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