Молодіжна збірна України переграла Шотландію

Молодіжна збірна України з футболу перемогла принципового суперника у боротьбі за другу позицію в груповому раунді відбору до Чемпіонату Європи 2019.

Наші співвітчизники пропустили вже на першій хвилині матчу. У воротах Луніна розписався Моргана. Але вже на 32-ій хвилині Зубков зрівняв рахунок.

У другому таймі Зубков оформив дубль. А на останній компенсованій хвилині капітан команди Віктор Коваленко поставив крапку в грі. 3:1 — важлива перемога української збірної.

Чемпіонат Європи U-21

Відбірковий раунд

12 жовтня

Україн — Шотландія 3:1 (1:1)

Україна: Лунін, Кірюханцев, Попов, Миколенко, Михайличенко, Швед (Борячук 71), Піхальонок, Шепелєв, Луньов (Третяков 38), Коваленко, Зубков (Шапаренко 83).

Шотландія: Маккрорі, Сміт, Тейлор, Буйтс, Портеус, Кедден, Маккрорі, Кемпбелл (Гілмор 90), Морган, Брофі (Мідлтон 69), Моллан.

Голи: 0:1 — 1 Морган, 1:1 — 32 Зубков, 2:1 — 56 Зубков, 3:1 — 90+3 Коваленко.

Попередження: 30 Луньов, 90+3 Лунін.

Нагадаємо, Шевченко хоче повернути Луніна.

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Джерело - Чемпіон.