Молодіжна збірна України переграла Шотландію

Молодіжна збірна України з футболу перемогла принципового суперника у боротьбі за другу позицію в груповому раунді відбору до Чемпіонату Європи 2019.
Наші співвітчизники пропустили вже на першій хвилині матчу. У воротах Луніна розписався Моргана. Але вже на 32-ій хвилині Зубков зрівняв рахунок.
У другому таймі Зубков оформив дубль. А на останній компенсованій хвилині капітан команди Віктор Коваленко поставив крапку в грі. 3:1 — важлива перемога української збірної.
Чемпіонат Європи U-21
Відбірковий раунд
12 жовтня
Україн — Шотландія 3:1 (1:1)
Україна: Лунін, Кірюханцев, Попов, Миколенко, Михайличенко, Швед (Борячук 71), Піхальонок, Шепелєв, Луньов (Третяков 38), Коваленко, Зубков (Шапаренко 83).
Шотландія: Маккрорі, Сміт, Тейлор, Буйтс, Портеус, Кедден, Маккрорі, Кемпбелл (Гілмор 90), Морган, Брофі (Мідлтон 69), Моллан.
Голи: 0:1 — 1 Морган, 1:1 — 32 Зубков, 2:1 — 56 Зубков, 3:1 — 90+3 Коваленко.
Попередження: 30 Луньов, 90+3 Лунін.
Нагадаємо, Шевченко хоче повернути Луніна.
Читайте також: Як Україна відігралася після швидкого гола.
Джерело - Чемпіон.