Ротань: Чехія буде битися до кінця

Екс-капітан збірної України Руслан Ротань назвав сильні якості збірної Чехії.
Про це повідомляє Футбол 1.
"Нашим хлопцям потрібно бути напоготові і не перемогти до самої гри. Може здатися, що в першому матчі ми легко перемогли при класній грі. Але сьогодні Чехія буде з іншим тренером та іншою мотивацією", - переконаний Ротань.
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За словами Ротаня, який виступав за чеську Славію, силовий футбол у чехів у крові, але українцям не потрібно під них підлаштовуватися.
"Чехія буде битися до кінця, я це знаю точно. Силовий футбол у них в крові. Нам головне під це не підлаштуватися. Наші хлопці перевершують чехів у тактичному плані та технічному. Може бути дві перешкоди - програш силової боротьби і неналежне налаштування", - резюмував Ротань.
Нагадаємо, збірна України оприлюднила заявку на матч проти Чехії.
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Джерело - Футбол 1.