Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу

Україна - Чехія

Ліга Націй УЄФА. Ліга В. Група 1. 3 тур

ОСК Металіст, Харкі,16 жовтня, 21:45

Головний арбітр: Гедімінас Мажейка (Литва)

Асистенти арбітра: Вітаутас Шимкус, Вітеніс Казлаускас (обидва - Литва)

Четвертий рефері: Довідас Сужиделіс (Литва)

Товариська зустріч з Італією і заслужена нічия в ній (1:1) породила чимало надій в душі українських любителів футболу. Спаринг вийшов корисним і з інших причин. Перш за все, тренерський штаб оцінив можливості деяких резервістів, а Руслан Малиновський ще раз продемонстрував, що не дарма вважається однією з головних надій збірної.

Негативною візиткою в нашому футболі вже давно став найсильніший дефіцит форвардів. Найгірше, що в битві з італійцями швидко травмувався Артем Кравець. З огляду на відсутність Артема Бесєдіна, тренерський штаб міг розраховувати лише на Романа Яремчука. Ну, і як варіант, висунути вперед когось із вінгера. Благо, досвід гри на вістрі є і у Ярмоленко, і у Циганкова, і у Коноплянки. Шевченко ж вирішив інакше. Уже в Харкові до збірної вперше приєднався Владислав Кулач з Ворскли, так що, такий-сякий маневр у наставника тепер є ...

У Чехії одна з головних проблем в тому, що через травму вилетів з ладу Павло Кадержабек, 26-річний захисник Гоффенгайма вважався гравцем основи і замінити його гостям буде важко. Швидше за все, на правому фланзі Кадержабека замінить Новак, в центі зіграють Брабец і Челюстка, зліва Селассі. У воротах у чехів зазвичай грає Вацлик. Центр поля закриють (або спробують закрити) Соучек і Павелка, а атакуючу лінію в півзахисті сформують Змрхаль і Видра (на флангах) і Дочкал (в центрі). На вістрі можна буде побачити або Крменчіка, або Шика.

Як би там не було, поєдинок на ОСК Металіст бачиться ключовим у групі. Україні для підсумкового першого місця потрібно просто-напросто перемогти чехів або навіть зіграти внічию.В регламенті Ліги націй прописано, що при рівності очок, спочатку враховуються пункти, набрані в особистих зустрічах. Втім, Шевченко явно не планує задовольнятися малим. Серія успішних результатів і безсумнівний прогрес у грі свідчать про явне бажання нашої команди достроково застовпити за собою перемогу в такій непростій групі. І навіть незважаючи на певні труднощі, господарям з традиційно якісною в Харкові підтримкою - всі карти в руки.

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Ярмоленко, Марлос, Коноплянка, Яремчук

Чехія: Вацлик, Новак, Брабець, Челюстка, Селассі, Масопуст, Павелка, Змрхаль, Дочкал, Видра, Крменчик

Слова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Перемога чехів над Словаччиною зовсім нічого не змінила. У цьому швидкоплинному турнірі важливий кожен матч. Ми граємо вдома, перед своїми вболівальниками - і це багато про що говорить. Цілком очевидно, що і чехи гратимуть тільки на перемогу. Ще раз підкреслю - нас чекає складний матч. Радує, що в загальній групі займалися всі футболісти. У команді гарний настрій".

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Карел Яролім (головний тренер збірної Чехії): "Наша команда тільки формується. Деякі футболісти травмовані і залишилися вдома. Ми ще не визначилися зі складом на Україну, але зміни будуть. Кожен футболіст в складі збірної має якість і цінність. Ми знаємо, що Україна - сильна збірна. У них хороші, зрілі футболісти. Цей матч покаже рівень наших гравців".

Цікаві факти:

- Півтора місяці тому українці здобули перемогу над чехами.

- Україна і Чехія зустрічалися в товариському матчі в серпні 2012-го року, тоді збірні розійшлися миром 0: 0.

- Була так само товариська гра в 2011-му році, тоді Чехія розгромила Україну 4:0.

- У Харкові на матч Україна - Чехія очікується аншлаг, що, безсумнівно, повинно допомогти підопічним Шевченка.

- Синьо-жовті в 2018-му році ще не програвали, в семи матчах у нас чотири перемоги і три нічиї, різниця м'ячів 11:5. Відзначимо, що не пропускали ми тільки від Марокко і Словаччини, а й більше одного м'яча українська дружина ще не пропускала.

- У двох офіційних поєдинках цього року у нас дві перемоги.

- Останній раз збірна України програвала трохи більше року тому - 9 жовтня 2017 го, поступившись Хорватії (0:2).

Прогноз Чемпіона: 2:0

Джерело - Чемпіон.