Мій профіль

Українка з рекордом здобула золото Олімпійських ігор

Вчора 23:29 2042
Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу
Сьогодні 14:08 309
Нурмагомедов відкриє в Полтаві спортивний комплекс
Сьогодні 12:13 1799
Нурмагомедов просив українського громадянства
Сьогодні 11:12 1636
Цуренко даремно поїхала в Росію. Українка програла в стартовому матчі Кубку Кремля
Сьогодні 00:26 1164 2
Плішкова і Бертенс претендують на місце Світоліної в чемпіонській гонці
Вчора 13:08 1255
Оновлений рейтинг WTA: рекорд Ястремської та втрата позицій Світоліної
Вчора 10:05 2800
Беленюк помстився за неприємні жарти та кинув зірку гумористичного шоу через стегно. ВІДЕО
Вчора 09:23 4119
Як Колос та Авангард куражилися в Першій лізі. Результати та відеоогляд інших матчів
Вчора 09:05 904
Ліга Націй: результати та відеоогляд стартових матчів четвертого туру
Вчора 08:15 2437
Навколо спорту
Блоги
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО
Нефутбольні історії: як Абідаля зустрічали після боротьби з раком. ВІДЕО Максим Буйдин
11.10.2018 16:22 738
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО
Зваблива чемпіонка: Дар'ї Білодід - 18. ФОТО + ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 14:28 6041
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО
Мбаппе забив найшвидший покер в історії Ліги 1. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 13:22 2307
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО
Захисник Спортінга врятував життя голкіперу на футбольному полі. ВІДЕО Максим Буйдин
10.10.2018 07:55 2890
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО
Легендарному голу Шевченка у ворота росіян - 19 років. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 18:17 6127
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО
Жахливий фол з Першої ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
09.10.2018 13:33 2777
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця
Павелко - гнида, злодюжка голубий: користувачі Facebook жорстко відреагували на пост легендарного динамівця Андрій Твердохліб
09.10.2018 06:14 7523
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря? Максим Буйдин
08.10.2018 14:43 9215 4
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО
Як cуддя прогулявся з гумовим членом під час матчу АПЛ. ФОТО Phillip Hess
07.10.2018 16:32 2517
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту
Мак-Грегор: від пацана до головного скандаліста спорту Phillip Hess
06.10.2018 19:10 1433
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:14 Футбол Україна - Чехія: офіційна заявка синьо-жовтих на матч Ліги націй 103
14:53 Футбол Стадіон Атлетіко знесуть 248
14:36 Важка атлетика Українка побила світовий рекорд у жимі лежачи 515
14:12 Футбол Фенербахче хоче підписати Зінченка 401
14:08 Футбол Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу 309
13:50 Футбол ФК Львів перевірив футболістів на детекторі брехні 641
13:37 Футбол Франція - Німеччина: де дивитися матч Ліги націй 175
13:21 Футбол Шевченко: Яремчук повинен заспокоїтися 544
13:05 Блог НБА вже близько. Найкращі моменти передсезонних матчів. ВІДЕО 181
12:53 Футбол Вірт: Чехія слабша за Україну 318
12:30 Футбол Україна - Чехія: команди визначилися із формою. ФОТО 302
12:13 ММА Нурмагомедов відкриє в Полтаві спортивний комплекс 1799
12:01 Футбол Футбол 1 онлайн - пряма трансляція 56389
11:58 Футбол Букмекери ставлять на Україну в матчі з чехами 266
11:30 Баскетбол Гравець збірної України відрахований з клубу НБА 1125
11:12 ММА Нурмагомедов просив українського громадянства 1636
10:50 Бокс Белью: У мене перемог нокаутом більше, ніж в Усика боїв 777
10:43 Футбол Україна - Чехія: де дивитися матч Ліги націй 1311
10:30 ММА Корм'є: Хабіб божевільний. Він буде битий Майвезером 582
10:10 Футбол Франція прийме Німеччину, Україна - Чехію. Всі матчі 4-го туру Ліги націй 454
09:50 Теніс Цуренко поза політикою. Українка поступилася Касаткіній на Кубку Кремля. ВІДЕО 568
09:30 Футбол У Ворскли серйозні кадрові проблеми перед матчем з Динамо 1566
09:15 Футбол Віда голом допоміг збірній Хорватії обіграти Йорданію. ВІДЕО 617
08:55 Теніс Українських тенісистів довічно дискваліфікували за договірні матчі 1098
08:45 Футбол Джеко дублем наблизив свою збірну до виходу в дивізіон А. ВІДЕО 650

Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу

Сьогодні 14:08 309 0
Україна - Чехія: анонс та прогноз матчу

Україна - Чехія

Ліга Націй УЄФА. Ліга В. Група 1. 3 тур

ОСК Металіст, Харкі,16 жовтня, 21:45

Головний арбітр: Гедімінас Мажейка (Литва)

Асистенти арбітра: Вітаутас Шимкус, Вітеніс Казлаускас (обидва - Литва) 

Четвертий рефері: Довідас Сужиделіс (Литва)

Товариська зустріч з Італією і заслужена нічия в ній (1:1) породила чимало надій в душі українських любителів футболу. Спаринг вийшов корисним і з інших причин. Перш за все, тренерський штаб оцінив можливості деяких резервістів, а Руслан Малиновський ще раз продемонстрував, що не дарма вважається однією з головних надій збірної. 

Негативною візиткою в нашому футболі вже давно став найсильніший дефіцит форвардів. Найгірше, що в битві з італійцями швидко травмувався Артем Кравець. З огляду на відсутність Артема Бесєдіна, тренерський штаб міг розраховувати лише на Романа Яремчука. Ну, і як варіант, висунути вперед когось із вінгера. Благо, досвід гри на вістрі є і у Ярмоленко, і у Циганкова, і у Коноплянки. Шевченко ж вирішив інакше. Уже в Харкові до збірної вперше приєднався Владислав Кулач з Ворскли, так що, такий-сякий маневр у наставника тепер є ...

У Чехії одна з головних проблем в тому, що через травму вилетів з ладу Павло Кадержабек, 26-річний захисник Гоффенгайма вважався гравцем основи і замінити його гостям буде важко. Швидше за все, на правому фланзі Кадержабека замінить Новак, в центі зіграють Брабец і Челюстка, зліва Селассі. У воротах у чехів зазвичай грає Вацлик. Центр поля закриють (або спробують закрити) Соучек і Павелка, а атакуючу лінію в півзахисті сформують Змрхаль і Видра (на флангах) і Дочкал (в центрі). На вістрі можна буде побачити або Крменчіка, або Шика.

Актуально: Футбол 1 онлайн - пряма трансляція

Як би там не було, поєдинок на ОСК Металіст бачиться ключовим у групі. Україні для підсумкового першого місця потрібно просто-напросто перемогти чехів або навіть зіграти внічию.В регламенті Ліги націй прописано, що при рівності очок, спочатку враховуються пункти, набрані в особистих зустрічах. Втім, Шевченко явно не планує задовольнятися малим. Серія успішних результатів і безсумнівний прогрес у грі свідчать про явне бажання нашої команди достроково застовпити за собою перемогу в такій непростій групі. І навіть незважаючи на певні труднощі, господарям з традиційно якісною в Харкові підтримкою - всі карти в руки.

Україна: П'ятов, Караваєв, Бурда, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Малиновський, Ярмоленко, Марлос, Коноплянка, Яремчук

Чехія: Вацлик, Новак, Брабець, Челюстка, Селассі, Масопуст, Павелка, Змрхаль, Дочкал, Видра, Крменчик

Слова:

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Перемога чехів над Словаччиною зовсім нічого не змінила. У цьому швидкоплинному турнірі важливий кожен матч. Ми граємо вдома, перед своїми вболівальниками - і це багато про що говорить. Цілком очевидно, що і чехи гратимуть тільки на перемогу. Ще раз підкреслю - нас чекає складний матч. Радує, що в загальній групі займалися всі футболісти. У команді гарний настрій".

Читайте такожУкраїна - Чехія: де дивитися матч Ліги націй

Карел Яролім (головний тренер збірної Чехії): "Наша команда тільки формується. Деякі футболісти травмовані і залишилися вдома. Ми ще не визначилися зі складом на Україну, але зміни будуть. Кожен футболіст в складі збірної має якість і цінність. Ми знаємо, що Україна - сильна збірна. У них хороші, зрілі футболісти. Цей матч покаже рівень наших гравців".

Цікаві факти:

- Півтора місяці тому українці здобули перемогу над чехами.

- Україна і Чехія зустрічалися в товариському матчі в серпні 2012-го року, тоді збірні розійшлися миром 0: 0.

- Була так само товариська гра в 2011-му році, тоді Чехія розгромила Україну 4:0.

- У Харкові на матч Україна - Чехія очікується аншлаг, що, безсумнівно, повинно допомогти підопічним Шевченка.

- Синьо-жовті в 2018-му році ще не програвали, в семи матчах у нас чотири перемоги і три нічиї, різниця м'ячів 11:5. Відзначимо, що не пропускали ми тільки від Марокко і Словаччини, а й більше одного м'яча українська дружина ще не пропускала.

- У двох офіційних поєдинках цього року у нас дві перемоги.

- Останній раз збірна України програвала трохи більше року тому - 9 жовтня 2017 го, поступившись Хорватії (0:2).

 Прогноз Чемпіона: 2:0

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()