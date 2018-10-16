Україна - Чехія: офіційна заявка синьо-жовтих на матч Ліги націй

Підопічні Андрія Шевченка сьогодні зіграють матч Ліги націй проти Чехії.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Чехії:

Голкіпери: 1. Денис Бойко, 12. Андрій П’ятов, 23. Андрій Лунін;

Захисники: 2. Богдан Бутко, 3. Ігор Пластун, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 14. Василь Кравець, 20. Ярослав Ракицький, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко;

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 13. Іван Петряк,15. Віктор Циганков, 16. Сергій Сидорчук, 17. Олександр Зінченко, 19. Євген Макаренко;

Нападники: 9. Владислав Кулач, 18. Роман Яремчук.

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Чехії відбудеться у сьогодні, 16 жовтня у Харкові. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:45 за київським часом.

Букмекери вважають Україну фаворитом.