Збірна України U-17 перемогла Боснію та вийшла до еліт-раунду Євро-2019

У відбірковому турнірі юнацького чемпіонату Європи збірна України U-17 перемогла однолітків із Боснії та Герцеговини та пробилася до еліт-раунду.

Завдяки перемозі 3:2, команда Володимира Єзерського набрала 7 очок, посіла у групі перше місце та вийшла до еліт-раунду Євро-2019. Разом з українцями там зіграють ісландці, які фінішували з 5 пунктами. У Боснії і Герцеговини 4 бали, у Гібралтару - 0.

Відбір Євро-2019

Група 2

3-й тур

Україна U-17 - Боснія і Герцеговина U-17 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 (пен.) Судаков, 2:0 - 29 Шуранов, 1:2 - 45+1 Юсуповіч, 3:1 - 68 Шуранов, 3:2 - 74 (пен.) Дураковіч.

Нагадаємо, збірна України U-19 розгромила Словаччину з рахунком 4:1 та також вийшла до еліт-раунду.

Раніше, збірна України U-17 забила 11 голів у ворота Гібралтару.

Джерело - Чемпіон.