Збірна України U-17 перемогла Боснію та вийшла до еліт-раунду Євро-2019

У відбірковому турнірі юнацького чемпіонату Європи збірна України U-17 перемогла однолітків із Боснії та Герцеговини та пробилася до еліт-раунду.
Завдяки перемозі 3:2, команда Володимира Єзерського набрала 7 очок, посіла у групі перше місце та вийшла до еліт-раунду Євро-2019. Разом з українцями там зіграють ісландці, які фінішували з 5 пунктами. У Боснії і Герцеговини 4 бали, у Гібралтару - 0.
Відбір Євро-2019
Група 2
3-й тур
Україна U-17 - Боснія і Герцеговина U-17 3:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 13 (пен.) Судаков, 2:0 - 29 Шуранов, 1:2 - 45+1 Юсуповіч, 3:1 - 68 Шуранов, 3:2 - 74 (пен.) Дураковіч.
Нагадаємо, збірна України U-19 розгромила Словаччину з рахунком 4:1 та також вийшла до еліт-раунду.
Раніше, збірна України U-17 забила 11 голів у ворота Гібралтару.
Джерело - Чемпіон.